Riscontrati problemi per i pagamenti Bancomat ieri e oggi: i motivi

Continuano anche oggi ad essere segnalati problemi ai circuiti Bancomat, PagoBancomat e Nexi, dopo il down riscontrato nella giornata di ieri, giovedì 28 novembre, iniziato alle ore 11:25, con picchi di segnalazioni attorno alle 14:00, che ha coinvolto anche i POS.

Le segnalazioni sono proseguite anche stamattina attorno alle 08:00, legate a un disservizio sulla rete della società francese Worldline, che ha comunicato quanto segue: “Giovedì 28 novembre 2024, dalle 11:25 CET, Worldline ha osservato delle perturbazioni nel suo ecosistema dei pagamenti. Gli impatti sono localizzati principalmente in Italia, con alcuni effetti collaterali in altri mercati. Le perturbazioni non hanno origine dai gateway di pagamento, ma da alcuni servizi di emissione di autorizzazioni forniti a determinate banche. Worldline si rammarica della situazione e di qualsiasi potenziale inconveniente”.

I motivi delle segnalazioni: “Incidente relativo a un’interruzione della rete in Italia”

Nexi Payments parla invece di un “incidente relativo a un’interruzione generica e diffusa della rete in Italia”. Tra le banche italiane coinvolte nel disservizio BPER Banca e Banco BPM, come confermano i dati di Downdetector. Tra ieri e oggi anche il circuito VISA avrebbe riportato alcune difficoltà, seppure meno rilevanti. Questa mattina si starebbero riscontrando problemi di pagamento, come ad esempio presso bar e attività commerciali. I disservizi riguarderebbero l’uso della carta di credito, i pagamenti online sui portali delle banche e tramite smartphone, oltre che i prelievi.