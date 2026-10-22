Giorgia Meloni nega ciò che è stato scritto da “Il Fatto Quotidiano“, ovvero che a Palazzo Chigi manca la carta igienica. La premier ha anche invitato ad andare a verificare di persona. Ma ecco i dettagli di quanto accaduto.

Il Fatto Quotidiano: “A Palazzo Chigi manca la carta igienica”

L’articolo di apertura di oggi, 22 ottobre 2026, de “Il Fatto Quotidiano” recita: “Nel Sud manca tutto, a Chigi la carta igienica.” All’interno, esattamente a pagina 3 si sviluppa in quasi 4mila battute l’articolo di giornata, firmato da Giacomo Salvini, giornalista che segue Palazzo Chigi e professionista pluripremiato e Paola Zanca, oggi capo redattore alla redazione centrale.

Ma ecco cosa si legge nel pezzo: “Che la situazione stesse superando il livello di guardia, a Palazzo Chigi se ne sono accorti ieri pomeriggio, quando è scattato l’allarme: scarseggiano le salviette per asciugare le mani e pure la carta igienica. Il blocco dovuto alla protesta degli autotrasportatori ha provocato difficoltà anche alla ditta che ha l’appalto di fornitura della presidenza del Consiglio: le consegne non stanno arrivando, perciò nella sede del governo ieri è scattato il passaparola sui wc sguarniti: “Portatevela da casa”.

Subito è arrivata la replica da parte di Giorgia Meloni.

Giorgia Meloni smentisce duramente Il Fatto Quotidiano: “A Palazzo Chigi non è vero che manca la carta igienica”

Alle ore 08:14 di questa mattina è arrivata subito la smentita di Giorgia Meloni all’articolo de “Il Fatto Quotidiano” sul fatto che a Palazzo Chigi mancasse la carta igienica.

Nella nota dell’ufficio stampa della sede della presidenza del Consiglio dei Ministri e del Governo italiano a Roma si legge: “La notizia secondo cui a Palazzo Chigi mancherebbe la carta igienica a causa del blocco dei tir è assolutamente falsa, priva di qualsiasi fondamento e ridicola. I magazzini di Palazzo Chigi sono regolarmente riforniti e dispongono di scorte ampie e sufficienti per mesi”. Poi si legge ancora: “Questa notizia, a firma Giacomo Salvini e Paola Zanca è addirittura il titolo di apertura del Fatto Quotidiano di oggi: ‘Nel Sud manca tutto. A Chigi la carta igienica’. Quanto riportato è l’ennesimo esempio di disinformazione strumentale diffusa ad arte. Si segnala, a riprova della totale assenza di verifica, che nessun giornalista de Il Fatto Quotidiano ha ritenuto di dover effettuare una telefonata all’ufficio stampa di Palazzo Chigi per verificare la notizia prima di pubblicarla. Nessuna telefonata è stata effettuata neppure alla società Romeo Gestioni, che si occupa delle forniture per le sedi istituzionali, che avrebbe potuto immediatamente smentire. Invitiamo quindi gli autori di questo capolavoro di disinformazione a venire questa mattina a Palazzo Chigi: potranno verificare personalmente le scorte nei magazzini e magari scoprire quanto sia ridicolo l’allarme che hanno lanciato.”