A Palermo, la Polizia indaga sulla morte del 14enne avvenuta ieri sera in via Ernesto Paci

Palermo è avvolta nel dolore dopo che, nella tarda serata di ieri, 30 agosto, è morto un ragazzo di 14 anni. Una scomparsa improvvisa sulle cui cause sta indagando la polizia.

Palermo, morto un ragazzo di 14 anni: cosa è successo

Dopo il naufragio del bayesian un’altra disgrazia è avvenuta a Palermo, dove, nella serata di ieri è morto un ragazzo di appena 14 anni. Come riportato da alcuni media locali, la tragedia, dai contorni ancora tutti da scoprire, si è verificata in via Ernesto Paci dove, a terra è stato rinvenuto il corpo senza vita di un adolescente. La Polizia, assieme al reparto scientifico, sta lavorando per ricostruire l’accaduto. In base alle prime testimonianze raccontante dagli abitanti della zona, sembrerebbe che il giovane, probabilmente di origine cinese, sia caduto da un balcone, da un’altezza pari a quella del quarto piano dell’immobile.

Due tragedie a poche ore di distanza in Sicilia

Nelle ultime ore, le Forze dell’Ordine siciliane sono impegnate ad indagare su due tragedie. Infatti, oltre alla scomparsa del giovane quattordicenne a Palermo, gli inquirenti sono alle prese con un altro caso ad Agrigento, dove è stato ritrovato un cadavere in acqua. La vittima sembrerebbe essere un migrante, rimasto probabilmente coinvolta in un naufragio. Due casi di cronaca sui quali le autorità dovranno fare luce per chiarire il prima possibile le cause di queste due tragedie.