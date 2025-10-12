Palermo: ragazzo ucciso nella notte, fermato presunto omicida**

Palermo, 12 ott. (Adnkronos) – Come apprende l'Adnkronos, è stato fermato pochi minuti fa nella sua abitazione, nel quartiere Uditore di Palermo, il presunto omicida che la notte scorsa avrebbe ucciso Paolo Taormina, di 21 anni. Si tratta di un giovane.
