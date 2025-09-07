Roma, 7 set (Adnkronos) – "Straordinaria vittoria delle azzurre ai Mondiali di Pallavolo dopo 23 anni! Complimenti alla squadra di campionesse del Mondo e all’allenatore Velasco!". Lo scrive sui social Elly Schlein.
Home > Flash news > Pallavolo: Schlein, 'straordinaria vittoria, complimenti alla squadra e ...
Pallavolo: Schlein, 'straordinaria vittoria, complimenti alla squadra e a Velasco'
Roma, 7 set (Adnkronos) - "Straordinaria vittoria delle azzurre ai Mondiali di Pallavolo dopo 23 anni! Complimenti alla squadra di campionesse del Mondo e all’allenatore Velasco!". Lo scrive sui social Elly Schlein. ...