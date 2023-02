Pallone-spia cinese abbattuto, Biden: congratulazioni a piloti

Washington, 5 feb. (askanews) – Tensione tra Cina e Stati Uniti per presunti episodi di spionaggio. Il pallone-spia cinese che ha sorvolato gli Stati Uniti è stato abbattuto sull’oceano Atlantico. “L’hanno abbattuto con successo e voglio complimentarmi con i nostri aviatori che l’hanno fatto” ha detto il presidente Biden spiegando di aver dato ordine al Pentagono di abbatterlo il prima possibile, senza però fare danni a nessuno a terra.

I sommozzatori della Marina statunitense stanno recuperando i rottami a largo della costa del Sud Carolina per verificare la reale capacità del pallone spia.

Il pallone è stato abbattuto da un singolo missile sparato da un caccia F-22 Raptor, ma l’episidio ha provocato l’ira di Pechino che in precedenza si era scusata per l’invasione dei cieli americani. “Una scelta eccessiva, ne terremo conto per il futuro” il commento cinese.

Pechino ha poi confermato che il secondo pallone-sonda avvistato sopra America Latina e Caraibi definito dagli Stati Uniti come dispositivo di “sorveglianza” proviene effettivamente dalla Cina ed è di “natura civile utilizzato per i test di volo”. “A causa degli effetti del clima e dei suoi limiti in termini di manovrabilità, questo pallone ha deviato abbondantemente dalla sua traiettoria prevista e si è perso nel cielo sopra l’America Latina e i Caraibi”, ha dichiarato Mao Ning, portavoce del ministero degli Esteri cinese.