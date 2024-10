Sonia Bruganelli sta attirando l’attenzione nelle prime puntate di “Ballando con le Stelle”. La lunga diretta Instagram che ha realizzato con i suoi follower è stata oggetto di discussione anche durante “La Vita In Diretta”. Tra le critiche più forti c’è quella di Paola Ferrari, che ha subito commentato: “Riguardo alla diretta su Instagram? Posso esprimere la mia opinione? Ottimo lavoro! Quello che abbiamo osservato, un misto di emozioni e lacrime, è stato sceneggiato in un momento in cui doveva dimostrare di avere un’anima. È stata espressamente invitata a mostrarla e così ha fatto. Quando mi è stato chiesto di commentare la prima puntata di “Ballando con le Stelle” su Sonia Bruganelli, ero stata netta: non mi sembrava sincera. Lei afferma che da quando ha chiuso la sua relazione, ha ricevuto molte critiche. Ma cara, se inizi a fare l’opinionista in un reality dopo la separazione che hai voluto e partecipi al programma di punta della Rai, non puoi sorprenderti se qualcuno ti giudica”.

Partecipazione a “Ballando con le Stelle”

Paola Ferrari ha concluso: “Sa come deve comportarsi per risultare vincente in questo show, è astuta”.

In merito alle affermazioni di Sonia Bruganelli durante la diretta, ha detto: “Ballare fa perdere peso, dimagrisci senza rendertene conto!”… […] Riguardo la mia partecipazione, non me ne pento, ma mi dispiace per la battuta rivolta a Mariotto; quella è stata una mia mancanza di stile, ho chiesto scusa, non era mia intenzione provocare. Non volevo coinvolgere questioni personali. In quel momento non mi sono piaciuta e ho reagito d’impulso, rispondendo a una loro provocazione”.

In quella situazione, aveva suggerito a Mariotto di aumentare il suo voto di due punti in cambio di un caffè con Angelo Madonia “perché so che a te interessa”.