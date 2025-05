Papa: al Quirinale a Consiglio supremo difesa si attende in tv annuncio eletto

Papa: al Quirinale a Consiglio supremo difesa si attende in tv annuncio eletto

Roma, 8 mag. (Adnkronos) - La fumata bianca è arrivata mentre al Quirinale era in corso la riunione del Consiglio supremo di difesa presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella. La seduta è ancora in corso e nella sala dove si svolge è stato portato un televisore per poter...