Papà americano criticato per aver tenuto al guinzaglio i figli

Jordan Driskell è diventato subito virale per il video postato sui social in cui utilizza un guinzaglio per i suoi cinque figli. Alle critiche ha replicato: "Quando le persone mi giudicano per l'uso dei guinzagli per bambini dico sempre di provare a mettersi nei miei panni e a fare una passeggiata".