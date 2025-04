Papa: Emergency, 'non ha mai smesso di affermare le ragioni della pace'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Ti abbiamo ascoltato parlare di pace in ogni occasione possibile. Anche quando tutto andava in direzione opposta, non hai mai smesso di affermarne le ragioni e cercarne la possibilità. Fino al tuo ultimo giorno. Non erano mai rese di fronte alla prepotenza m...

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Ti abbiamo ascoltato parlare di pace in ogni occasione possibile. Anche quando tutto andava in direzione opposta, non hai mai smesso di affermarne le ragioni e cercarne la possibilità. Fino al tuo ultimo giorno. Non erano mai rese di fronte alla prepotenza ma difese strenue dell'umanità, dei più vulnerabili tra noi.

Di fronte al silenzio sul massacro dei diritti in terra e in mare, nelle guerre e nel Mediterraneo, c'era sempre la tua voce. Riposa in pace, Francesco". Lo scrive su X Emergency, ricordando Papa Francesco, scomparto stamattina.