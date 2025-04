Papa: Fontana, 'pronti ad accogliere Francesco in Parlamento'

Roma, 2 apr (Adnkronos) - "L'attuale Pontefice sta soffrendo, gli mando un caro saluto da tutti noi, siamo pronti ad accoglierlo" in Parlamento, "penso di poter parlare anche per il presidente del Senato, sarebbe un grandissimo onore e un'emozione, anche perché certi ...

Roma, 2 apr (Adnkronos) – "L'attuale Pontefice sta soffrendo, gli mando un caro saluto da tutti noi, siamo pronti ad accoglierlo" in Parlamento, "penso di poter parlare anche per il presidente del Senato, sarebbe un grandissimo onore e un'emozione, anche perché certi valori vanno sempre ribaditi e portati avanti come ci ha dimostrato Giovanni Paolo II". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana alla cerimonia 'In ricordo di San Giovanni Paolo II – A 20 anni dalla scomparsa' a Montecitorio.