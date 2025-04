Papa: Fontana, 'vuoto immenso, suo esempio continui a ispirare'**

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Con profonda commozione, ci uniamo al dolore della Chiesa universale per la scomparsa di Papa Francesco. La sua morte lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per ...

Roma, 21 apr. (Adnkronos) – "Con profonda commozione, ci uniamo al dolore della Chiesa universale per la scomparsa di Papa Francesco. La sua morte lascia un vuoto immenso. Le sue parole di pace, i gesti di misericordia e il costante richiamo alla fratellanza tra i popoli resteranno un faro per le generazioni future. In questo momento di lutto, siamo vicini a tutta la comunità dei cristiani e a chi, in ogni angolo del pianeta, piange la perdita del Santo Padre.

Che il suo esempio continui a ispirare il cammino di chi crede in un mondo più giusto, umano e solidale". Lo dice il presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana.