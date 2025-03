Città del Vaticano, 5 mar. -(Adnkronos) – Papa Francesco "ha riposato bene nella notte, si è svegliato poco dopo le 8" oggi 5 marzo. Lo fa sapere il Vaticano nell'aggiornamento sulle condizioni di salute del Pontefice.

Le condizioni cliniche del Papa, ricoverato al Gemelli dal 14 febbraio scorso per una polmonite bilaterale, nella giornata di ieri, martedì 4 marzo, dopo i due episodi di broncospasmo del giorno precedente, . "Non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria, né broncospasmo. È rimasto apiretico, sempre vigile, collaborante alle terapie e orientato", spiegava il bollettino medico serale nel riferire che – nella notte appena passata – "come programmato" veniva "ripresa la ventilazione meccanica non invasiva" con la maschera per l’ossigeno fino a stamani. La prognosi rimane riservata.

Bergoglio è ricoverato ormai da 20 giorni al decimo piano del Gemelli e da allora non sono state divulgate sue immagini. Non ha mai salutato dalla finestra per l’Angelus della domenica. Ecco che sui social da giorni dilagano le fake news sulle sue condizioni, anche rispetto alla sua morte, e proprio l’assenza di immagini è uno dei temi che rafforza le tesi di chi, magari solo per pubblicità o per speculare, alimenta le bufale.

“I medici non mandano fuori i bollettini falsi, è una follia. Siamo un Paese di complottisti e di secondofinisti. Dobbiamo finirla con questi giochetti, il Papa come tutti i pazienti ricoverati ha diritto alla sua privacy”. Così all’Adnkronos salute l’infettivologo Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, interviene duramente per difendere l’operato dei medici e per chiedere il rispetto della privacy sulla salute del Papa.