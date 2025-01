Un nuovo incidente per il Pontefice

Questa mattina, Papa Francesco ha subito un incidente a Casa Santa Marta, riportando una contusione all’avambraccio destro. Fortunatamente, non ci sono fratture e il braccio è stato immobilizzato come misura precauzionale. La notizia è stata comunicata dalla Sala stampa vaticana, che ha rassicurato i fedeli sulle condizioni di salute del Pontefice.

Un mese di incidenti

Questo episodio arriva a poco più di un mese dalla precedente caduta avvenuta il 6 dicembre, che aveva causato un vistoso livido sul lato destro del viso di Francesco. In quell’occasione, il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, aveva spiegato che l’ematoma era il risultato di una contusione, specificando che il Pontefice aveva battuto il mento su un comodino. La salute del Papa è sempre stata al centro dell’attenzione, e ogni incidente suscita preoccupazione tra i fedeli e i media.

La resilienza del Papa

Nonostante l’incidente, Papa Francesco ha mantenuto la sua agenda di udienze, dimostrando una notevole resilienza. Questo atteggiamento è emblematico del suo approccio alla vita e al ministero, dove la determinazione e la volontà di servire gli altri prevalgono anche in momenti di difficoltà. La sua capacità di affrontare le avversità è un esempio per molti, e continua a ispirare i fedeli in tutto il mondo.