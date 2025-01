Un pomeriggio di emozioni e riflessioni

Nel primo pomeriggio di oggi, Papa Francesco ha fatto visita alla Fondazione Roma, situata presso Palazzo Sciarra Colonna. Accolto con calore dal presidente Franco Parasassi e dai membri del Comitato di Indirizzo, il Pontefice ha avuto modo di interagire con i vertici della fondazione, esprimendo il suo apprezzamento per l’impegno profuso nella comunità. Questo incontro non è stato solo un momento di celebrazione, ma anche un’opportunità per riflettere sulle sfide attuali e sull’importanza della gratuità in tutti gli ambiti, in particolare nella cultura.

La benedizione della cappella e il richiamo all’umorismo

Durante la visita, Papa Francesco ha benedetto una piccola cappella all’interno di Palazzo Sciarra, un gesto simbolico che rappresenta la spiritualità e la missione della Fondazione. Il Pontefice ha anche condiviso un pensiero sul senso dell’umorismo, un elemento che, secondo lui, deve accompagnare la vita quotidiana di ogni persona. Ha citato una preghiera di San Tommaso Moro, sottolineando come la leggerezza possa essere una risorsa preziosa anche nei momenti di difficoltà.

Responsabilità e impegno della Fondazione

Franco Parasassi, nel suo saluto al Papa, ha espresso la gioia e l’emozione di tutti i membri della Fondazione per la visita del Pontefice. Ha evidenziato come la Fondazione si trovi oggi a fronteggiare grandi responsabilità, poiché la comunità guarda a loro per rispondere a bisogni sempre più urgenti. In un contesto di emergenze globali, la Fondazione Roma sta ampliando il suo raggio d’azione, estendendo la sua solidarietà anche oltre i confini nazionali con iniziative umanitarie e sanitarie. Questo impegno è un chiaro segno di come la Fondazione stia cercando di rispondere alle sfide contemporanee con generosità e dedizione.