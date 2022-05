Roma, 25 mag. (askanews) – “Ho il cuore affranto per la strage nella scuola del Texas. Prego per i bambini, per gli adulti uccisi e le loro famiglie. È tempo di dire basta al traffico indiscriminato delle armi. Impegniamoci tutti”: lo ha detto Papa Francesco, salutanto

i pellegrini di lingua italiana al termine dell’udienza generale

in piazza San Pietro.

