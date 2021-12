Papa: in Europa non saranno i muri a garantire sicurezza

Milano, 2 dic. (askanews) – “La pace non nasce dai grandi personaggi ma dalla determinazione quotidiana tutti i giorni dei più piccoli, il continente europeo ha bisogno di riconciliazione e unità, ha bisogno di coraggio e di slancio per camminare in avanti”. Così Papa Francesco è tornato a chiedere dialogo e cooperazione tra i popoli da Cipro, prima tappa dela suo 35.mo viaggio pastorale all’estero che lo porterà in Gracia.

“Perché non saranno i muri della paura e i veti dettati da interessi nazionalisti ad aiutarne il progresso, e neppure la sola ripresa economica potrà garantirne sicurezza e stabilità”, ha detto.