Papa Leone XIV accolto a Bata nella fase finale del viaggio in Africa

Bata, 23 apr. (askanews) – Folla e danze tradizionali hanno accolto Papa Leone XIV allo stadio di Bata, in Guinea Equatoriale, nella fase finale del suo viaggio africano. Il pontefice chiuderà oggi nella capitale Malabo il tour di undici giorni e 18 mila chilometri nel continente, prima del rientro a Roma. “Date sempre esempio di concordia tra di voi – ha detto il papa – di amore reciproco, di capacità di riconciliazione, di rispetto effettivo dei diritti di ogni cittadino, famiglia e gruppo sociale.

Rispettate e promuovete la dignità di tutte le persone del vostro Paese, come esseri umani e come figli di Dio”.