Parks Canada sospende il programma di eradicazione dei cervi invasivi

La decisione arriva dopo video di cervi in difficoltà e preoccupazioni per il loro benessere.

La controversia sull’eradicazione dei cervi

Parks Canada ha annunciato la sospensione della seconda fase di un programma controverso volto all’eradicazione dei cervi invasivi su Sidney Island, un’isola del Golfo vicino a Victoria. Questa decisione è stata presa dopo la diffusione di video che mostrano cervi in difficoltà, intrappolati in reti installate per il progetto. La situazione ha sollevato preoccupazioni significative riguardo al benessere degli animali coinvolti.

Il progetto e le sue implicazioni

Nel mese di agosto, Parks Canada aveva installato circa 35 km di reti sull’isola con l’intento di radunare i cervi per consentire ai cacciatori di abbatterli. Tuttavia, l’agenzia ha dichiarato che la decisione di posticipare le azioni per il 2024 è stata influenzata da diversi fattori, tra cui l’efficacia limitata delle reti e la necessità di garantire il benessere degli animali. Parks Canada ha affermato che questa pausa permetterà ulteriori consultazioni con le Prime Nazioni e i partner del progetto per trovare una soluzione alternativa che favorisca il ripristino dell’ecosistema.

Supporto e opposizione locale

Il programma di eradicazione ha suscitato polemiche sin dall’inizio. Parks Canada sostiene che sia necessario eliminare centinaia di cervi d’Europa, introdotti negli anni ’50, che hanno devastato l’ecosistema locale. Nonostante il supporto del W̱SÁNEĆ Leadership Council e di alcune comunità indigene, ci sono state forti opposizioni da parte di residenti dell’isola. Alcuni sostengono di aver gestito con successo la popolazione di cervi attraverso la caccia privata, mentre altri esprimono preoccupazioni per la sicurezza umana e il benessere animale. Inoltre, la Canadian Taxpayers Federation ha criticato il programma multimilionario, evidenziando che finora sono stati spesi circa 10.000 dollari per ogni cervo abbattuto.

Risultati del progetto e futuro incerto

Nell’ultimo dicembre, i cacciatori coinvolti nel progetto hanno abbattuto 84 cervi, recuperando circa 800 chilogrammi di carne, pelli e altri materiali utilizzabili, distribuiti tra le comunità W̱SÁNEĆ. Tuttavia, la sostenibilità e l’efficacia a lungo termine di questo approccio rimangono in discussione. La sospensione del programma offre un’opportunità per riconsiderare le strategie di gestione della fauna selvatica, tenendo conto delle preoccupazioni etiche e ambientali sollevate dalla comunità.