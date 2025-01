Parlamento in stallo: la corsa per i giudici costituzionali

La situazione attuale in Parlamento

Il Parlamento italiano si trova attualmente in una situazione di stallo riguardo all’elezione dei quattro giudici costituzionali mancanti. Dopo la tredicesima votazione, che ha visto un numero record di schede bianche e nulle, la situazione si complica ulteriormente. Con 377 schede bianche, 15 nulle e 9 voti dispersi, la mancanza di un accordo tra le forze politiche si fa sempre più evidente. La necessità di una nuova convocazione delle Camere in seduta comune si fa urgente, con la data di giovedì che si profila come l’ultima opportunità per risolvere la questione.

Le conseguenze della mancata elezione

La mancanza di un plenum completo nella Corte Costituzionale ha ripercussioni significative sulle decisioni riguardanti i referendum abrogativi. La camera di consiglio della Consulta, fissata per lunedì 20 gennaio, rappresenta un termine ultimo per decidere sull’ammissibilità di tali referendum. Se non si troverà un accordo per eleggere i giudici, il rischio è quello di compromettere la funzionalità della Corte e, di conseguenza, il corretto funzionamento della democrazia italiana. Fonti parlamentari indicano che, con il passare delle ore, la possibilità di una risoluzione si fa sempre più remota.

La conferenza dei capigruppo come spartiacque

La conferenza dei capigruppo convocata a Montecitorio si preannuncia come un momento cruciale per il futuro della situazione. Durante questo incontro si deciderà se procedere con una nuova votazione giovedì, ma solo dopo aver trovato un accordo complessivo sui nomi dei giudici da eleggere. Attualmente, l’assenza di un consenso tra le forze politiche rende difficile prevedere un esito positivo. La situazione è tesa e le trattative sono in corso, ma il tempo stringe e la pressione aumenta.