Parte Simac, a Fiera Milano protagonista il volto tech della moda

Milano, 22 set. (askanews) – Torna in Fiera Milano Simac Tanning Tech. La manifestazione internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera, pellettiera e conciaria, alza il sipario sulle tecnologie e sull’innovazione per la filiera manifatturiera dell’industria della moda.

I numeri dell’evento, promosso da Assomac, l’associazione nazionale che raggruppa le imprese del settore, confermano la voglia di ripartire dell’intero comparto, in cui l’Italia è leader nel mondo, come spiega Maria Vittoria Brustia, presidente di Assomac: “Abbiamo delegazioni da tutto il mondo – ha detto ad askanews – Abbiamo 200 espositori, abbiamo 9.000 metri quadrati di esposizione e abbiamo un dato molto confortante rispetto ai visitatori che ad alcuni giorni fa già ammontavano a 5mila visitatori, quindi un numero importante se si pensa che da certi paesi è impossibile viaggiare proprio per le restrizioni Covid”.

“Tutti gli espositori – ha proseguito – sono molto positivi e con grandi aspettative rispetto a questa edizione Simac, che è stato un atto di coraggio in quanto questa manifestazione è stata voluta in un momento in cui eravamo ancora un po’ nel pieno della pandemia, quindi ringrazio tutti gli espositori. E’ la fiera più importante al mondo della tecnologia per la concia delle pelli, per la pelletteria e per le calzature. Qui si trova l’esperienza di tanti decenni di lavoro con tutto quello che è innovazione, quindi il digitale, temi come la sostenibilità, come l’economia circolare, intelligenza artificiale e blockchain: è veramente la vetrina dell’eccellenza della tecnologia per i sistemi per produrre”.

Presente all’inaugurazione Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico della Lombardia, Regione che ha fortemente creduto e sostenuto il settore delle fiere, pesantemente colpito dalla pandemia. “Noi – ha sottolineato – siamo stato l’unica regione, proprio per dare un segnale di supporto alle fiere, ma anche dal punto di vista culturale nel crederci, a fare una misura, uno strumento che riguarda i quartieri fieristici lombardi. A loro non solo abbiamo dato una parte del ristoro delle perdite ma abbiano anche detto loro: vi sosteniamo nel piano di investimento del futuro, nel piano industriale che metterete in campo nel futuro. Proprio per dire noi ci crediamo, crediamo che le fiere e gli eventi espositivi siano parte integrante delle nostre filiere produttive: è una sfida che stiamo vincendo”.

Simac Tanning Tech è in programma nei padiglioni di Rho di Fiera Milano fino al 24 settembre.