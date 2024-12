Un’elezione storica per l’Upi

Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo, è stato eletto all’unanimità nuovo presidente dell’Unione delle Province d’Italia (Upi). L’elezione è avvenuta durante la prima giornata dei lavori dell’Assemblea congressuale, che si è tenuta nella prestigiosa Sala della Protomoteca del Campidoglio, alla presenza del Presidente della Repubblica. Questo evento segna un momento significativo per l’Upi, un’organizzazione che rappresenta le istanze delle province italiane e che svolge un ruolo cruciale nella governance locale.

Il profilo di Pasquale Gandolfi

Classe 1975, Gandolfi ha una lunga carriera politica alle spalle e ha dimostrato un forte impegno per le questioni locali. La sua elezione arriva in un periodo di sfide significative per le province italiane, che devono affrontare problemi come la gestione dei servizi pubblici, la sostenibilità ambientale e la pianificazione territoriale. Gandolfi subentra a Michele de Pascale, ex presidente della Regione Emilia Romagna, che ha guidato l’Associazione per cinque anni, portando avanti importanti riforme e iniziative a favore delle province.

Le sfide future per l’Unione delle Province

Con l’elezione di Gandolfi, l’Upi si prepara ad affrontare nuove sfide. Tra le priorità del nuovo presidente ci sarà la necessità di rafforzare il dialogo tra le province e il governo centrale, per garantire che le esigenze locali siano adeguatamente rappresentate. Inoltre, Gandolfi ha espresso l’intenzione di promuovere un maggiore coinvolgimento dei cittadini nelle decisioni politiche, attraverso iniziative di partecipazione e trasparenza. La sua visione per l’Unione delle Province d’Italia è quella di un’organizzazione più dinamica e reattiva, capace di rispondere alle esigenze dei territori in modo efficace.