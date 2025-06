Patrizia Fontana: "Libro nato dall'esigenza di una generazione ambiziosa"

Milano, 25 giu. (Adnkronos) - “Questo libro nasce da un incrocio tra il mio percorso personale e professionale e quello che vedo sul campo. Nasce dall'esigenza di una generazione oggi che ha, come è giusto che sia. Tante ambizioni, ma l'ansia è diventata un costante com...

Milano, 25 giu. (Adnkronos) – “Questo libro nasce da un incrocio tra il mio percorso personale e professionale e quello che vedo sul campo. Nasce dall'esigenza di una generazione oggi che ha, come è giusto che sia. Tante ambizioni, ma l'ansia è diventata un costante compagno di viaggio”. Così Patrizia Fontana, presidente e founder di Talents in Motion, alla presentazione del suo libro intitolato ‘Dai forma al tuo talento’, svoltasi a Milano, presso la sede di Arca Fondi Sgr.

“Le incertezze e le aspettative dei giovani non coincidono per tanti motivi – prosegue Fontana – Il libro porta a non considerare la realtà come qualcosa che ci accade, ma come un qualcosa che attivamente possiamo costruire. Ovviamente non siamo indistruttibili, ma possiamo allenare quello che siamo e, nei momenti di difficoltà, scoprire una forza che non pensavamo di avere”.

Il libro ‘Dai forma al tuo talento’ nasce “da una ricerca su 1600 giovani adulti dai 23 ai 30 anni. Dai dati emerge che l'80 per 100 di loro ha paura del fallimento. Il 75% non sa muoversi in questo contesto lavorativo. Il 35% non sa gestire le proprie emozioni a riguardo. Il 72% ha ansia nei confronti di chi progredisce più veloce di noi. Infine, è molto forte la paura: il 70% ha paura di deludere sé stessi e di deludere gli altri”.

Quello che esce è il quadro “di una generazione con ambizioni, aspettative, ma molto fragile in questo momento” conclude Fontana.