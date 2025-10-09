Pavia: inchiesta Clean, procura Brescia 'pm corrotto con un'auto scontata'

Milano, 9 ott. (Adnkronos) - Un'auto pagata a prezzo scontato per favorire Esitel, la società che per anni si è occupata, per conto della Procura di Pavia, delle intercettazioni e della fornitura delle auto per servizi di appostamento e indagini. E un uso non strettamente legato a...

Milano, 9 ott. (Adnkronos) – Un'auto pagata a prezzo scontato per favorire Esitel, la società che per anni si è occupata, per conto della Procura di Pavia, delle intercettazioni e della fornitura delle auto per servizi di appostamento e indagini. E un uso non strettamente legato alla funzione. Sarebbe questa l'accusa mossa dalla Procura di Brescia nei confronti del pm, ora in servizio a Milano, Pietro Paolo Mazza, indagato a Brescia per corruzione (non in atti giudiziari come precedentemente scritto, ndr) e peculato in un filone dell'indagine su 'Clean 2'.

I fatti contestati risalgono al 2019. La società Esitel è quella che nel 2017 si occupò delle intercettazioni a carico di Andrea Sempio, indagato per la prima volta per l'omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. Mazza, la sua abitazione e l'ufficio al quarto piano del Palazzo di giustizia sono stati perquisiti oggi, è difeso dagli avvocati Massimo Dinoia e Fabrizio Federici. "Sono molto fiducioso che si risolverà tutto nel più breve tempo possibile", spiega Dinoia.