Pd: Boccia, 'Mori può contare su sostegno Gruppo Senato'

Roma, 9 mar. (Adnkronos) - “Auguri di buon lavoro e un in bocca al lupo a Roberta Mori nuova portavoce delle donne Dem da parte delle nostre senatrici e dei nostri senatori. Abbiamo davanti come Pd una serie di sfide, da quella per combattere la violenza a quella contro il gender gap economico...

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – “Auguri di buon lavoro e un in bocca al lupo a Roberta Mori nuova portavoce delle donne Dem da parte delle nostre senatrici e dei nostri senatori. Abbiamo davanti come Pd una serie di sfide, da quella per combattere la violenza a quella contro il gender gap economico e sociale, per le quali il protagonismo delle donne e la loro soggettività saranno fondamentali. Roberta sa che potrà contare sul contributo e sul sostegno del nostro gruppo a Palazzo Madama”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.