Pd: Bonaccini, 'elettori non vogliono tornare a stagione litigi'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "A me interessa che mettiamo a fuoco quali sono le vere questioni per un paese, che secondo me tra due anni starà peggio di come sta oggi e di come stava tre anni fa, ma costruire l'alternativa vuol dire che al di là di cosa dice la destra, pensare a un progetto per l'Italia.

Mettere insieme una coalizione che, se il buongiorno si vede dal mattino, sette regioni in cui per la prima volta siamo praticamente tutti insieme, dai 5 Stelle fino a quelli che molti chiamano moderati, perché è evidente che poi se è vero che l'unità non è condizione sufficiente per vincere, con questa legge elettorale diventa una condizione necessaria per evitare di ripetere la batosta di tre anni fa". Lo dice Stefano Bonaccini al termine della Direzione Pd.

Le polemiche sono solo rimandate dopo le elezioni regionali? "Guardi, io non so quali siano o non siano le polemiche. Io vedo che sto girando l'Italia dalla mattina alla sera in tutte le regioni italiane e vedo che è tanto apprezzato il tentativo di provare, ognuno pur con le proprie posizioni, a stare uniti".

"La penso su tutto come Schlein? No. La penso su molte cose come lei? Sì, sennò saremmo da ricoverare a stare nello stesso partito. Quello che vedo che non si vuole più che torni una stagione di litigi che a volte ha favorito persino la destra che magari non era in quel momento più forte di noi ma noi eravamo troppo divisi e litigiosi. Dopodiché, l'ho detto io per primo, dopo le regionali si dovrà discutere seriamente, approfonditamente perché è già da precisare anche quale saranno le proposte principali e programmatiche che il partito avanzerà".