Pd: Bonaccini, 'non torniamo a parlare di destino dirigenti, a cittadini non interessa'

Roma, 23 set. (Adnkronos) – "Penso che ogni iniziativa che porti proposte, un contributo di idee vada sempre bene, anzi benissimo, da qualsiasi parte venga e il Partito Democratico in ogni caso è una forza politica che per fortuna tra le poche che discute e discute davvero". Lo dice Stefano Bonaccini al termine della Direzione Pd su un'iniziativa che si terrà a Milano con alcuni esponenti dem.

Quanto ad alcune polemiche nei suoi confronti, osserva: "Io vedo quello che mi dicono le persone quando giro per strada, vado alle feste dell'unità a fare le iniziative politiche. Io sento un sostegno enorme, mi invitano dappertutto. Per una volta che riesco a dire che vengo e libero l'agenda, tre devo rinunciarci perché sarebbero nello stesso momento. Guardi, poi del mio destino sapete che me ne frega fino a un certo punto".

"Ecco, io non vorrei tornassimo a parlare di nomi e cognomi, perché quando il Pd parla troppo di nomi e cognomi, cioè del destino dei suoi dirigenti, di cui non deve fregare niente a nessuno, poi gli rimane poco tempo di parlare di contenuti, che invece vuole parlare del destino dei cittadini. Io le mie idee le conoscete, quando devo dirle le dico, però vorrei evitare una discussione su riformismo e non riformismo. Ci sono due riformismi, uno da salotti e uno da popolo. Ecco, io spero di appartenere al secondo".