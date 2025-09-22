Pd: dal 25 al 28 settembre a Pescara feste unità sulle politiche industriali

Roma, 22 set. (Adnkronos) – Da giovedì 25 a domenica 28 settembre si terrà a Pescara la Festa de l'Unita' tematica del Pd sulle Politiche industriali. L'evento si svolgerà presso il Parco Villa de Riseis in contemporanea con la Festa de l'Unita' regionale dell'Abruzzo e provinciale di Pescara, promotori dell'evento insieme al Forum Industria del Pd, coordinato dall'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Andrea Orlando.

Si tratta della prima festa nazionale tematica sulle Politiche industriali che si svolge a circa due mesi dalla Conferenza nazionale "Le Rotte del futuro. Re-industrializzare l’Italia e l’Europa" dello scorso 11 e 12 luglio a Roma dove è stato presentato il Libro Verde del Pd con le proposte che nei prossimi mesi saranno discusse nel partito in tutta Italia, con le parti sociali e gli stakeholders. Un primo momento, quindi, quello della Festa di Pescara, per avviare quel confronto necessario a definire poi nel corso dell'autunno la piattaforma del Pd sulle Politiche industriali per il Paese.

Tra i panel previsti alla Festa di Pescara, cui parteciperanno esperti, accademici, rappresentanti delle imprese e dei sindacati, parlamentari e dirigenti di partito, rappresentanti territoriali delle parti sociali, ci saranno uno sul "Farmaceutico: innovazione e lavoro che fanno crescere il territorio", un dibattito sulla "Crisi dell’automotive: colpa di Greta Thunberg o di John Elkann?", uno su "Un’energia giusta: sostenibile, sicura e meno cara. Le idee del PD per imprese e famiglie", e poi ancora "Dazi: l’Europa si arrende a Trump?", "Credito e risparmio: come finanziare crescita e investimenti", "Il futuro della siderurgia italiana", "Riarmo o difesa comune europea? Idee per crescere in pace", "Agroalimentare: cosa non ha fatto il governo, cosa faremo noi", "Dopo trent’anni di mercato. Quale modello di politica industriale nell’era delle transizioni?".

Interverranno ai dibattiti e agli incontri, tra gli altri, l'ex ministro del Lavoro e responsabile Politiche industriali Pd, Andrea Orlando, il tesoriere del Pd Michele Fina, la capogruppo alla Camera Chiara Braga, i parlamentari Peppe Provenzano, Beatrice Lorenzin, Antonio Misiani, Vinicio Peluffo, Paola De Micheli, Antonio Nicita, Luciano D'Alfonso, Alberto Pandolfo, le europarlamentari Annalisa Corrado e Camilla Laureti, Goffredo Bettini, il senatore M5S Stefano Patuanelli, Simone Oggionni del Forum Industria, il segretario generale della FIOM Michele de Palma, Alessandro Genovesi della Cgil, Giorgio Graziani della Cisl, Gianluca Ficco segretario nazionale Uilm, l'ex europarlamentare Patrizia Toia, il vicepresidente Svimez Gian Paolo Manzella, il Direttore del Centro studi di Confindustria Alessandro Fontana, il presidente di Federacciai Antonio Gozzi, Serena Sorrentino della Cgil, Beatriz Abellan della FEPS, e ancora rappresentanti della CNA, Confesercenti, Confartigianato, Confcommercio, Carlo Riccini vicedirettore generale Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, il presidente di Confindustria Dispositivi Medici Fabio Faltoni, docenti universitari ed esperti.