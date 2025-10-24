Pd: Guerini, 'nessuna ambizione sull'Ucraina, convintamente al fianco di Kiev'

Roma, 24 ott (Adnkronos) - "Dobbiamo essere chiari sul profilo del nostro partito: nessuna ambizione sull'Ucraina, il Pd non può che essere convintamente al fianco dell'impegno dei partner europei e della famiglia socialista per la difesa dell'Ucraina e per una pace giusta...

Roma, 24 ott (Adnkronos) – "Dobbiamo essere chiari sul profilo del nostro partito: nessuna ambizione sull'Ucraina, il Pd non può che essere convintamente al fianco dell'impegno dei partner europei e della famiglia socialista per la difesa dell'Ucraina e per una pace giusta". Lo ha detto Lorenzo Guerini all'incontro dei riformisti a Milano.