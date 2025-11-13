Pd: Orlando, 'congresso? Non credo ci siano tempi ma momento discussione serve'

Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Un partito che si chiama democratico non si deve preoccupare quando ricomincia a discutere. E' vero che il benchmark è fatto da partiti dove non si apre una discussione neanche per sbaglio e vorrei vedere uno in Fratelli d'Italia che ora si alza e d...

Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Un partito che si chiama democratico non si deve preoccupare quando ricomincia a discutere. E' vero che il benchmark è fatto da partiti dove non si apre una discussione neanche per sbaglio e vorrei vedere uno in Fratelli d'Italia che ora si alza e dice che la Meloni ha sbagliato. Però se noi guardiamo ai partiti dai quali veniamo ci rendiamo conto che probabilmente stiamo discutendo anche molto meno di quello che è proprio della nostra tradizione".

Lo ha detto l'ex ministro del Lavoro ed esponente Pd, Andrea Orlando, ad Omnibus su La7.

"Sul congresso la cosa che secondo me bisogna capire è se ormai ci siano ancora i termini per farlo. Io ero convinto che andasse fatto prima dell'estate. Ora, farlo durante una campagna referendaria e mentre si deve costruire una coalizione, non so se sia il caso. Se ci fossero le condizioni, comunque, un grande momento di discussione e di confronto nel quale si lancia una piattaforma politica secondo me va individuato. Non so se una Assemblea nazionale ma comunque qualcosa che coinvolga un po' il territorio, perché io penso che è troppo tempo che le nostre articolazioni territoriali non fanno una discussione sulla prospettiva del Paese".