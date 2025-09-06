Home > Flash news > Pd: Schlein, 'giusto interloquire con tutti con coerenza'

Pd: Schlein, 'giusto interloquire con tutti con coerenza'

default featured image 3 1200x900

Roma, 6 set (Adnkronos) - "E' giusto interloquire con tutti, naturalmente sempre a partire da proposte, posizioni e idee del Pd e con la coerenza di sempre". Lo ha detto Elly Schlein al Forum Sbilanciamoci di Cernobbio. ...

di Pubblicato il

Roma, 6 set (Adnkronos) – "E' giusto interloquire con tutti, naturalmente sempre a partire da proposte, posizioni e idee del Pd e con la coerenza di sempre". Lo ha detto Elly Schlein al Forum Sbilanciamoci di Cernobbio.