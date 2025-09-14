Pd: Schlein, 'Virginia Libero sarà prossima segretaria giovani dem'

Roma, 14 set. (Adnkronos) - "Vogliamo festeggiare insieme una bella notizia: proprio qui ieri i giovani democratici hanno deciso di andare a congresso con una candidatura unitaria per eleggere una nuova segretaria che si chiama Virginia Libero e che voglio chiamare sul palco con me. Questo sfor...

Roma, 14 set. (Adnkronos) – "Vogliamo festeggiare insieme una bella notizia: proprio qui ieri i giovani democratici hanno deciso di andare a congresso con una candidatura unitaria per eleggere una nuova segretaria che si chiama Virginia Libero e che voglio chiamare sul palco con me. Questo sforzo unitario che hanno messo in campo è di esempio.

Ci hanno messo un po'. Io da segretaria mi impegno che i giovani democratici abbiano spazio anche nei luoghi dove si decide". Lo ha detto Elly Schlein in apertura del discorso conclusivo alla festa dell'Unità di Reggio Emilia.