Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Secondo appuntamento dei riformisti, stavolta a Prato, sul territorio. Manifattura, innovazione, mercati globali in epoca di dazi. Una proposta al e nel Pd. Conta esserci". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd sull'iniziativa dei riformisti Pd che si terrà a Prato sabato 29 novembre.
Pd: secondo appuntamento riformisti dem, a Prato su manifattura e innovazione
