Pde: Gozi rappresentante del 'Team Europe' per le elezioni europee

Roma, 8 mar (Adnkronos) – L’Assemblea dei delegati del Partito democratico europeo, in corso alla Leopolda di Firenze, ha indicato il segretario generale Sandro Gozi rappresentante del Pde nel 'Team Europe', la squadra di tre esponenti che guiderà la campagna elettorale europea di 'Renew Europe Now' alle prossime elezioni.

Il Team Europe sarà presentato il 20 marzo a Bruxelles in un evento organizzato insieme ai liberali di Alde ed ai francesi di Renaissance. “Sono orgoglioso di rappresentare i democratici europei all’interno della squadra per l’Europa di Renew alle prossime elezioni. Ringrazio il presidente François Bayrou e tutti i membri del Pde per la fiducia. Insieme ci batteremo per un’Europa più unita e più democratica”, ha detto Gozi.