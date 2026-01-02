Come mai la pensione di gennaio 2026 non è ancora arrivata? Ecco svelato il motivo e il calendario dei pagamenti.
Pensione gennaio 2026: come mai non è ancora arrivata?
La pensione solitamente arriva il primo giorno bancabile del mese ma il primo gennaio, essendo un giorno festivo, fa sì che il pagamento slitti.
Una disposizione normativa prevede infatti prevede infatti che l’accredito arrivi il secondo giorno bancabile. Quindi, quando i pensionati riceveranno l’accredito della pensione? Andiamo a vedere insieme il calendario completo.
Pensione gennaio 2026: il calendario completo dei pagamenti
Come detto per via del fatto che il 1 gennaio è un giorno festivo, la pensione arriverà con un lieve ritardo. Chi la riceve sul conto bancario, vedrà l’accredito lunedì 5 gennaio. Questo invece il calendario di chi riscuote l’assegno pensionistico presso gli uffici postali:
3 gennaio 2026: cognomi dalla A alla B;
5 gennaio 2026: cognomi dalla C alla D;
7 gennaio 2026: cognomi dalla E alla K;
8 gennaio 2026: cognomi dalla L alla O;
9 gennaio 2026: cognomi dalla P alla R;
10 gennaio 2026: cognomi dalla S alla Z.
I pensionati troveranno delle novità, ovvero gli effetti della nuova perequazione del 2026, oltre ai conguagli fiscali di fine anno. Tutti i dettagli possono essere consultati sul portale dell’Inps.