Per Salvini, proteggere le frontiere dall'immigrazione clandestina non rappresenta un crimine.

Per Salvini, proteggere le frontiere dall'immigrazione clandestina non rappre...

Per Salvini, proteggere le frontiere dall'immigrazione clandestina non rappre...

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, è sotto processo a Palermo per accusa di sequestro di persona, rischiando fino a 15 anni di carcere. Nonostante ciò, Salvini difende le sue azioni affermando che le avrebbe ripetute per controllare l'immigrazione illegale. Ha condiviso queste dichiarazioni sui social media.

In base al testo originale, Matteo Salvini, vicepremier e capo della Lega, si trova ad affrontare un processo a Palermo in cui viene accusato di sequestro di persona. Potrebbe affrontare una pena di quindici anni in prigione. Tuttavia, egli mantiene la sua posizione, affermando che avrebbe ripetuto le sue azioni per proteggere i confini dall’immigrazione illegale. Queste dichiarazioni sono state fatte sui social.