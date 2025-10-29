Periferie: Battilocchio (FI), 'ruolo basilare servizi sanitari, bene azione Campus Salute'

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – "Grazie davvero a 'Campus Salute' per l’impegno portato avanti in questi anni. 150.000 visite mediche gratuite dal 2021, con attenzione specifica alle periferie e alla fasce vulnerabili, presenza in 10 Regioni, con un grande apporto non solo di medici e personale sanitario ma anche di tantissimi volontari, soprattutto giovani.

Garantire servizi sanitari di qualità è uno degli aspetti basilari per consentire alle aree periferiche eguaglianza di opportunità e qualità del vivere". Così Alessandro Battilocchio di Forza Italia, presidente della commissione Periferie, al termine dell’audizione odierna con Pasquale Riccio, presidente di Campus Salute.

"Siamo stati presenti al 'Campus salute' di Scampia di qualche giorno fa ed oggi abbiamo ricevuto oggi l’invito a Brusciano del presidente Riccio. Saremo presenti sul territorio al fianco delle comunità locali e di realtà del terzo settore che, come in questo caso, riportano positività e speranza anche in aree molto complesse", conclude.