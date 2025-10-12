Perugia-Assisi: Verini, 'un mare di persone unite contro odio e guerre'

Roma, 12 ott (Adnkronos) - "È stata una Marcia della Pace molto bella. Ho visto tanti giovani, bambini, un mare di persone multicolore, pacifico, unito dal rifiuto di guerre, violenza, odio. Non ho sentito slogan diversi da questo clima". Lo dice il senatore umbro Walter Verini.&quo...

Roma, 12 ott (Adnkronos) – "È stata una Marcia della Pace molto bella. Ho visto tanti giovani, bambini, un mare di persone multicolore, pacifico, unito dal rifiuto di guerre, violenza, odio. Non ho sentito slogan diversi da questo clima". Lo dice il senatore umbro Walter Verini.

"C'era il dolore per le stragi a Gaza, per le vittime del terrorismo, ma anche, finalmente, la speranza che la tregua porti a due Stati – Israele e Palestina – in pace e nella sicurezza.

Sono state poi molto significative le parole dal palco della giovane donna ucraina che ha rappresentato la lotta del suo popolo contro l'invasione di Putin. Così come quelle della ragazza del Sudan e del giovane profugo della Libia. A dirci che anche le guerre che non si vedono in tv ci sono e non possono lasciare nessuno indifferente", conclude Verini.