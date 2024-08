La Grecia si trova a dover fare i conti con un problema ecologico di non poco conto: infatti, il porto di Volos è invaso da una quantità di pesci morti davvero incredibile. Le autorità stanno lavorando a pieno ritmo per ripristinare la normalità ma si tratta di una situazione davvero complessa, vista la portata della moria della fauna ittica.

Pesci morti nel porto di Volos: la Grecia alle prese con un possibile disastro ecologico

Una situazione ambientale davvero incredibile sta coinvolgendo il porto di Volos, invaso da una moria di pesci davvero da record.

L’infelice circostanza sarebbe dovuta al forte maltempo che ha investito la regione della Tessaglia un anno fa e che ha determinato la crescita del livello di importanti fonti d’acqua, come il lago Karna. La successiva fase di siccità e forte caldo avrebbe ridotto la portata degli specchi d’acqua, con i pesci già vicini al mare. Così, a causa della salinità, la fauna ittica sarebbe andata incontro alla morte.

Pesci morti nel porto di Volos: le responsabilità del governo

L’incredibile portata del disastro ecologico, che conta diverse tonnellate di pesci deceduti, ha scatenato le reazioni del sindaco di Volos e della Camera di Commercio. Il primo cittadino si è apertamente lamentato, in una conferenza stampa, dell’immobilismo del governo, colpevole di non aver adottato misure preventive per contenere la portata del disastro. A sua volta, la Camera di Commercio ha indetto la volontà di intraprendere un’azione legale a risarcimento dei danni subiti dall’attività commerciale locale. Nel frattempo, l’autorità regionale sta adottando tutte le misure necessarie a far fronte al problema.