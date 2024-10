Nuovi centri per migranti in Albania: accoglienza e protezione internazionale in tempi brevi, senza filo spinato

I centri per i migranti in Albania saranno attivi a partire dalla settimana prossima, come ha comunicato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante un evento al Foglio. “Questi sono centri di trattenimento leggero, privi di filo spinato”, ha sottolineato. Ha aggiunto che saranno simili a quelli presenti in Italia, progettati per essere accoglienti piuttosto che restrittivi. Ogni individuo avrà la possibilità di richiedere la protezione internazionale, con un processo che durerà solo pochi giorni