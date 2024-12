Pichetto Fratin: " Trasporti tassello della transizione, Alis attore importante"

Roma, 03 dic. – (Adnkronos) – “Alis è un attore importante della transizione della mobilità verso una direzione sempre più green. Autotrasporto, ferrovia, logistica sono tasselli di un cambiamento del modo di muovere le merci, dell’evoluzione del settore trasporti, snodo chiave della transizione ecologica che stiamo vivendo. Investire sull’intermodalità marittima e ferroviaria permetterà di costruire un nuovo comparto più sostenibile grazie alla riduzione delle emissioni: c’è bisogno di politiche, di disegnare un nuovo sistema dei trasporti, sono certo siano i vostri obiettivi. Per questo vi auguro buon lavoro”. Così Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in un videomessaggio all’assemblea generale Alis in corso a Roma.