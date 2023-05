Home > Video > Pietro Bonsignore, conosciuto su TikTok come @pi3tro_bonsignore, posta divert... Pietro Bonsignore, conosciuto su TikTok come @pi3tro_bonsignore, posta divertentissimi video con il suo chihuahua, Prince

Sicuramente Prince non ha pietà per nessuno: dai cantanti ai conduttori, passando per la famiglia reale e i giocatori di calcio. Le eccezioni al suo morso? Paolo Bonolis, Miley Cyrus, la principessa Diana e ovviamente il CEO di TikTok. Ammettiamolo, quanti di noi vorrebbero fare come Prince?