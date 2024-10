Pino Insegno subisce un calo di ascolti e alcuni programmi subiscono delle modifiche: è stato annullato Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Inoltre, Reazione a Catena verrà ridimensionato. Queste sono le ultime scelte dell'azienda Rai.

In seguito alla riunione d’emergenza tenutasi a settembre, la Rai ha preso i primi provvedimenti in risposta al calo degli ascolti di “Reazione a Catena”, che stava influenzando negativamente anche il TG1. La situazione si complica per Pino Insegno, che ha dovuto affrontare avversità significative dalla concorrenza: prima con gli Europei di calcio e poi con le Olimpiadi. Anche se ci sono stati lievi miglioramenti nel confronto con Gerry Scotti, questi non sono stati sufficienti a considerarlo “inamovibile”.

Le ultime scelte della Rai, secondo quanto riportato dalla rubrica di Oggi, indicano un ridimensionamento per Insegno. Il programma in prima serata “Il Buono, il Brutto e il Cattivo”, previsto per il 3 e il 10 gennaio con la partecipazione di Luca Ward e Francesco Pannofino, è stato cancellato. Inoltre, “Reazione a Catena” continuerà a essere condotto da Pino Insegno, ma subirà una riduzione nella sua durata, ritornando in onda la prossima estate e terminando a settembre, anziché a novembre.