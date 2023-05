Pisa, Conti: "Laboratorio di Schlein e Conte è fallito"

Pisa, 29 mag. (askanews) – “Vince la città insieme al civismo, insieme ai partiti che ci hanno sostenuto in un progetto politico importante. Altri volevano trasformare, a partire da Schlein e Conte, la nostra città in un laboratorio politico nazionale, che ha fallito”. Lo ha detto Michele Conti, confermato al ballottaggio sindaco di Pisa, al suo arrivo al palazzo comunale. “Noi da qui possiamo dare l’esempio di buon governo. Abbiamo amministrato bene questa città in cinque anni e possiamo essere un punto di ripartenza per la Toscana del 2025 insieme alle altre città conquistate dal centrodestra”, ha aggiunto Conti.