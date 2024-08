Una bambina ha perso la vita in un incendio scoppiato in un appartamento al secondo piano di un edificio a Pisa.

Pisa, incendio in un appartamento: morta una bambina

Un terribile incendio è scoppiato in un appartamento situato al secondo piano di un edificio a Santa Croce sull’Arno, in provincia di Pisa. Una bambina ha perso la vita nel rogo, mentre altre cinque persone, tra cui la madre incinta e altri tre bambini, sono state salvate. Le fiamme si sono propagate con molta velocità e quando sono arrivati i vigili del fuoco avevano già interessato numerose stanze.

Una squadra di vigili del fuoco ha subito fatto evacuare i familiari residenti nell’appartamento attiguo a quello interessato dal rogo. Si tratta di tre bambini e due adulti, tra cui una donna incinta, madre della vittima. La donna si è subito accorta che mancava la bambina e lo ha segnalato ai soccorritori, che l’hanno trovata priva di sensi durante le operazioni di spegnimento.

Incendio a Pisa: il ritrovamento della bambina e le cause

La bambina, così come le persone salvate, è stata affidata alle cure del personale del 118. Nonostante le manovre di rianimazione, però, per la piccola non c’è stato nulla da fare. Aveva ustioni su tutto il corpo e non respirava. I soccorritori hanno chiesto l’intervento dell’elisoccorso Petaso per trasferirla al Meyer di Firenze, ma poi è stata portata all’ospedale di Empoli, dove è deceduta. Sul luogo dell’incendio sono arrivati anche i carabinieri, che dovranno accertare le cause del rogo, al momento sconosciute.