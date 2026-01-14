“Più di 20 morti”, una gru è crollata sul treno in corsa: oltre 70 feriti

Mercoledì mattina, un drammatico incidente ha scosso la Thailandia, quando una gru edile è crollata su un treno passeggeri in transito nel nord-est del paese. Questo disastro ha causato un numero tragico di vittime, con le autorità locali che hanno confermato almeno 22 morti e circa 80 feriti. Il convoglio colpito si trovava in viaggio da Bangkok verso la provincia di Ubon Ratchathani, trasportando 195 persone a bordo.

La dinamica dell’incidente

L’incidente si è verificato intorno alle 9:00 ora locale (le 3:00 in Italia) nella provincia di Nakhon Ratchasima. Il treno, mentre proseguiva il suo tragitto, è stato investito dalla gru, che stava operando per la costruzione di una linea ferroviaria ad alta velocità. Il violento impatto ha provocato il deragliamento del treno, causando anche un breve incendio che, fortunatamente, è stato rapidamente spento dai vigili del fuoco.

Le operazioni di soccorso

Immediatamente dopo l’incidente, le squadre di soccorso sono state mobilitate per cercare eventuali sopravvissuti e recuperare le vittime rimaste intrappolate tra le lamiere del convoglio. Le operazioni si sono rivelate difficili e complesse, date le condizioni in cui si trovavano i vagoni. Le autorità hanno comunicato che i soccorritori stanno lavorando incessantemente per garantire la sicurezza di tutti e identificare le persone coinvolte.

Reazioni e indagini

Il vice primo ministro e ministro dei Trasporti thailandese, Phipat Ratchakitprakarn, ha ordinato un’indagine approfondita per chiarire le cause di questo tragico evento. Le autorità competenti stanno esaminando le procedure di sicurezza e le condizioni di lavoro del cantiere in cui si trovava la gru, al fine di verificare eventuali negligenze o irregolarità che possano aver contribuito all’incidente.

Il contesto della sicurezza ferroviaria in Thailandia

Questo incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dei trasporti pubblici in Thailandia, un tema già oggetto di preoccupazioni in passato. La costruzione di nuove infrastrutture ferroviarie ha comportato un aumento dei rischi. Questo drammatico evento mette in evidenza l’importanza di garantire standard di sicurezza adeguati. Il governo è chiamato a fronteggiare non solo le conseguenze immediate di questo incidente, ma anche a implementare misure preventive per evitare futuri disastri.

In questa triste circostanza, il pensiero va alle vittime e alle loro famiglie, che affrontano un dolore incommensurabile a causa di questa tragedia. La comunità è in lutto e ci si attende che le autorità reagiscano con fermezza, per garantire che simili eventi non si ripetano in futuro.