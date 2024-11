Un bilancio positivo per il Pnrr

Nel 2024, la spesa complessiva delle risorse ottenute dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) è stimata intorno ai 59 miliardi di euro, con un incremento significativo di circa 17 miliardi di euro nei primi dieci mesi dell’anno. Questo trend di crescita è in linea con le previsioni aggiornate di finanza pubblica, che indicano un ulteriore aumento di circa 22 miliardi di euro per il prossimo anno. La Cabina di regia sul Pnrr, presieduta dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha confermato l’approvazione della sesta rata del Pnrr, pari a 8,7 miliardi di euro, evidenziando l’importanza di questi fondi per il rilancio economico del Paese.

Obiettivi strategici per il futuro

La settima rata, che ammonta a 18,2 miliardi di euro, è cruciale per il raggiungimento di obiettivi fondamentali per la modernizzazione dell’Italia. Tra questi, spiccano gli interventi per il potenziamento delle infrastrutture portuali, ferroviarie e stradali, essenziali per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno e ridurre i divari territoriali. La Cabina di regia ha sottolineato l’importanza di 67 obiettivi da raggiungere, di cui 35 milestone e 32 target, per garantire un avanzamento significativo del Piano.

Investimenti in sostenibilità e innovazione

Tra i progetti più rilevanti, si evidenziano il rafforzamento della flotta di autobus e treni a emissioni zero, la riqualificazione delle stazioni ferroviarie e gli investimenti per la cybersicurezza. Inoltre, il Pnrr prevede anche il conferimento di 55.000 borse di studio per studenti meritevoli e 7.200 borse di dottorato, dimostrando un impegno concreto verso la formazione e l’istruzione. Le riforme strategiche, come la legge sulla concorrenza e la revisione del servizio civile universale, sono altrettanto fondamentali per garantire una partecipazione attiva dei giovani nel processo di crescita del Paese.

Il primato dell’Italia in Europa

Giorgia Meloni ha evidenziato come, con l’incasso della sesta rata, l’Italia si confermi la nazione europea che ha ricevuto il maggior finanziamento dal Pnrr, pari a 122 miliardi di euro, corrispondente al 63% della dotazione complessiva di 194,4 miliardi di euro. Questo risultato non solo sottolinea l’efficacia del Piano, ma anche l’impegno del governo nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel 2024, l’Italia continuerà a lavorare per la rendicontazione degli obiettivi della settima rata, con l’intento di formalizzare la richiesta di pagamento entro la fine dell’anno.