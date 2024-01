Pnrr: Cdm, informativa Giorgetti su federalismo fiscale

Roma, 31 gen. (Adnkronos) - Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha svolto in Consiglio dei ministri "un’informativa e un aggiornamento sull’attuazione del federalismo regionale nell’ambito dell’obiettivo PNRR M1C1-119 in materia di feder...

Roma, 31 gen. (Adnkronos) – Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, ha svolto in Consiglio dei ministri "un’informativa e un aggiornamento sull’attuazione del federalismo regionale nell’ambito dell’obiettivo PNRR M1C1-119 in materia di federalismo fiscale. È stato fornito un aggiornamento sulle attività sinora svolte per il raggiungimento del suddetto obiettivo". Lo rende noto Palazzo Chigi.