Pnrr: comunicazioni Foti mercoledì 1 ottobre alla Camera

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Mercoledì 1 ottobre ore 9.30 si svolgeranno le comunicazioni del ministro Tommaso Foti sulla revisione del Pnnr. E' quanto emerge dalla capigruppo di Montecitorio.
