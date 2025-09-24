Home > Flash news > Pnrr: comunicazioni Foti mercoledì 1 ottobre alla Camera

Pnrr: comunicazioni Foti mercoledì 1 ottobre alla Camera

Roma, 24 set. (Adnkronos) – Mercoledì 1 ottobre ore 9.30 si svolgeranno le comunicazioni del ministro Tommaso Foti sulla revisione del Pnnr. E' quanto emerge dalla capigruppo di Montecitorio.