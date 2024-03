Pnrr: Fdi, 'copertura totale su opere comuni, governo mantiene impegni'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Il governo continua a mantenere gli impegni. Tutte le opere già inserite nel Pnrr, e per cui Anci e alcuni sindaci temevano un definanziamento, hanno la copertura finanziaria per arrivare a termine, senza veder compromessa la realizzazione, anche nelle procedu...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – "Il governo continua a mantenere gli impegni. Tutte le opere già inserite nel Pnrr, e per cui Anci e alcuni sindaci temevano un definanziamento, hanno la copertura finanziaria per arrivare a termine, senza veder compromessa la realizzazione, anche nelle procedure che rimangono invariate". Lo affermano Pierluigi Biondi, responsabile nazionale Coordinamento Autonomie Locali di Fratelli d'Italia e sindaco dell'Aquila, e Alessandro Tomasi, presidente facente funzioni del Consiglio nazionale Anci e sindaco di Pistoia.

"Con la pubblicazione del decreto legge del 2 marzo 2024, n. 19, che prevede lo stanziamento di 10 miliardi di euro, tutti i progetti stralciati la scorsa estate con l'obiettivo di ottimizzare la resa e l'efficacia del Piano, trovano la copertura finanziaria necessaria, come peraltro sempre assicurato ad Anci dal ministro Raffaele Fitto – continuano Biondi e Tomasi -. Il decreto, inoltre, accoglie la richiesta di applicazione delle proprietà dei regimi giuridici derogatori e semplificatori del Pnrr, in materia di contabilità, appalti e personale. Si tratta, per esempio, delle assunzioni straordinarie a tempo determinato che saranno mantenute, alla contabilità semplificata per piccole e medie opere. È prevista anche una norma che estende i poteri commissariali speciali dei sindaci, già vigenti per l'edilizia scolastica, anche ad altre opere, individuate con apposito decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, per risolvere eventuali ritardi sull’attuazione dei progetti".

"Ancora, l'anticipazione di cassa passa dal 10 al 30%, con il preciso intento di sostenere i piccoli comuni che non devono, in questo modo, attingere a proprie risorse per avviare i lavori. Insomma – concludono i due amministratori – il governo Meloni e il ministro Fitto hanno sempre avuto a cuore e conoscono l'importanza dei presidi e delle comunità locali che vanno tutelati, sostenuti e sono soprattutto determinanti nel processo di crescita della Nazione. Sono i fatti a dirlo, accompagnati da lungimiranti visione e azione politica".